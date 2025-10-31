L’Università di Foggia ottiene finanziamento PN Inclusione 21-27 e lancia due nuovi Master

Foggiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Foggia è stata ufficialmente ammessa al finanziamento nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (PN inclusione 21-27), un’iniziativa nazionale che promuove l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà attraverso interventi integrati, capaci. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

l8217universit224 foggia ottiene finanziamentoL’Università di Foggia ottiene finanziamento PN Inclusione 21-27 e lancia due nuovi Master - L'Ateneo foggiano è stato ammesso al finanziamento del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà, grazie al quale propone due nuovi percorsi di alta formazione professionale in Servizi Socia ... foggiatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217universit224 Foggia Ottiene Finanziamento