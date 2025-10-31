L’Unione europea stretta fra Trump e Xi

Trump è come sappiamo del tutto imprevedibile, ma l’incontro di 100 minuti con Xi Jinping all’aeroporto di Busan, in Corea del sud, è comunque una grande novità. Da marzo a oggi, Trump ha avuto modo di misurare che le reazioni di Pechino alle sue minacce di dazi sui prodotti cinesi fino al 125 per cento sono immediate e durissime, a cominciare dal bando dell’export delle terre rare che mette in ginocchio la manifattura americana e mondiale. La conseguenza è che a Busan il tono è del tutto cambiato. Xi si è presentato dicendo che Usa e Cina devono essere partner e amici, e che il commercio è deve restare la base reciproca non solo del loro rapporto, ma della stabilità mondiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

