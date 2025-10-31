L’Unione europea ha rinunciato alla battaglia per il clima?
A pochi giorni dall’inizio della Cop30, che comincerà il 10 novembre in Brasile, sembra proprio che l’Europa abbia ridimensionato le sue ambizioni nella lotta al riscaldamento globale. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuove linee guida per i diritti dei passeggeri aerei nell’Unione Europea Le novità: https://fanpa.ge/4NS4U - facebook.com Vai su Facebook
L'Unione europea avrebbe delineato un documento in 12 punti insieme ai vertici ucraini, ma non è chiaro quali leve l’Ue potrebbe usare per ottenere un via libera e imporre la sua volontà a un Cremlino riluttante. L'approfondimento di Luciana Grosso per #Sky - X Vai su X