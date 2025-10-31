L’Unione europea ha rinunciato alla battaglia per il clima?

Internazionale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall’inizio della Cop30, che comincerà il 10 novembre in Brasile, sembra proprio che l’Europa abbia ridimensionato le sue ambizioni nella lotta al riscaldamento globale. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

