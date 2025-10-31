Lumini accesi in piazza per Gaza | Il genocidio non si è mai fermato oltre 100 morti dopo l' ultimo attacco

Il Comitato per la Palestina torna a farsi sentire dopo l'ultimo raid sulla Striscia. Circa un'ottantina di persone si sono trovate in piazza Cavour per riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Il collettivo ha scelto di mobilitarsi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

