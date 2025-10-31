Luminarie natalizie spente il 2 novembre | Segno di rispetto nella giornata dei defunti
Nel giorno della commemorazione dei defunti, domenica 2 novembre, le luminarie natalizie già installate in alcune strade cittadine resteranno spente. A comunicarlo in una nota è Palazzo di Città, spiegando che si tratta di un “segno di rispetto per una ricorrenza particolarmente sentita dalla. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondisci con queste news
È iniziato il montaggio delle luminarie natalizie! La nostra città si prepara a vivere la magia del Natale. In queste ore stanno cominciando i lavori di installazione delle luminarie che illumineranno vie, piazze e quartieri con colori e atmosfere festose. Le l - facebook.com Vai su Facebook
Bari, luminarie natalizie spente per la Giornata dei Defunti - La decisione è stata presa in segno di rispetto per una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità cittadina, permettendo ai cittadini di commemorare i propri cari in un clima di raccoglimento ... Da giornaledipuglia.com
Luci di Natale spente in piazza Municipio a Napoli per ricordare Santo Romano e gli altri giovani uccisi da coetanei - Domenica 22 dicembre, per 10 minuti, il Comune di Napoli spegnerà le luminarie di Natale in piazza Municipio: una iniziativa per ricordare Santo Romano e gli altri ragazzi uccisi da coetanei in città ... Riporta fanpage.it
Santo Romano, il corteo dei familiari: luci di Natale spente a piazza Municipio - Le luci dell'albero di Natale e delle altre installazioni di piazza Municipio, a Napoli, resteranno spente per dieci minuti domenica 22 dicembre, dalle 19 alle 19. Come scrive ilmattino.it