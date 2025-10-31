L' Umbria che eccelle | la linea cosmetica creata con i gioielli delle nostre terre

L’Umbria si conferma terra di eccellenze. Nasce qui, tra le colline di Brufa, la nuova linea cosmetica Armonia, Essenza e Bellezza, firmata dal Borgobrufa SPA. Una collezione di prodotti che ha già conquistato il mondo dell’estetica naturale perché trasforma i frutti della terra in rituali di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it