L’ultimo viaggio col proprio animale | Comune si adegui
"Il sindaco Andrea Orlandi si allinei alla legge regionale e dia la possibilità ai cittadini rhodensi, possessori di animali, di essere sepolti insieme ai loro amici". La richiesta porta la firma di Marco Tizzoni (nella foto), consigliere comunale e capogruppo della lista civica Gente di Rho. Come è noto la Legge Regionale approvata a giugno del 2022 prevede che, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, sia possibile "tumulare previa cremazione gli animali da affezione nello stesso loculo del deceduto o nella tomba di famiglia". Per dare concreta attuazione alla legge è necessario che il Comune approvi una determina dirigenziale che stabilisce procedure e requisiti per richiedere la sepoltura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
