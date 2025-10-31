L' ultimo saluto del poliziotto che va in pensione La figlia via radio | Fiera di te continuerò quello che hai iniziato

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di padre in figlia. Moreno Fernandez, dirigente della polizia di Stato, il primo novembre andrà in pensione. Il saluto, via radio, ha raggiunto i suoi colleghi. Dall'altra parte ha riposto la figlia Giulia: "Sono fiera e orgogliosa di te". Il video è stato diffuso dalla questura di Roma sui. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ultimo saluto poliziotto pensionePoliziotto va in pensione dopo 35 anni, all'ultimo messaggio radio risponde la figlia: «Fiera di te, continuerò quello che hai iniziato» - Commozione e orgoglio nella sala operativa della questura di Roma per il saluto via radio del primo dirigente Moreno Fernandez, che dal primo novembre andrà in pensione dopo 35 anni ... Secondo leggo.it

ultimo saluto poliziotto pensioneRADIO Poliziotto va in pensione, la figlia risponde via radio - Dopo 35 anni di servizio nella Polizia di Stato, Moreno Fernandez ha lasciato la divisa con un ultimo, emozionante saluto via radio ... Lo riporta statoquotidiano.it

ultimo saluto poliziotto pensioneAgente va in pensione dopo 35 anni, alla radio gli risponde la figlia (poliziotta): "Sono fiera di te" - Un addio commovente è stato quello di Moreno Fernandez, primo dirigente della polizia di stato della questura di Rama che va in pensione dopo 35 anni di servizio. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Saluto Poliziotto Pensione