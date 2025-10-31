L' ultimo saluto del poliziotto che va in pensione La figlia via radio | Fiera di te continuerò quello che hai iniziato
Di padre in figlia. Moreno Fernandez, dirigente della polizia di Stato, il primo novembre andrà in pensione. Il saluto, via radio, ha raggiunto i suoi colleghi. Dall'altra parte ha riposto la figlia Giulia: "Sono fiera e orgogliosa di te". Il video è stato diffuso dalla questura di Roma sui. 🔗 Leggi su Romatoday.it
