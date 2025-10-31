L' ultimo saluto del poliziotto che va in pensione Dall' auto risponde la figlia | Papà sono fiera di te

Il poliziotto va in pensione dal 1° novembre e saluta i colleghi via radio, per l'ultima volta. Dall'auto risponde la figlia: "Sono fiera e orgogliosa di te". È commovente il video diffuso sui social dalla questura di Roma, guidata da Roberto Massucci, in cui Moreno Fernandez, dirigente della. 🔗 Leggi su Today.it

