L' ultimo saluto a Beatrice Bellucci | Tutta Roma è qui per te Folla ai funerali della ragazza travolta da un' auto | Mai più

Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, gremita di amici e familiari, Roma ha dato l'ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la ventenne morta una settimana fa in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo: la sua auto è stata travolta da una Bmv che andava a forte velocità. Un applauso commosso ha accolto il feretro bianco, seguito dal grido della madre Teresa: «Amore mio, tutta Roma.

