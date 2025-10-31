L' ultimo saluto a Beatrice Bellucci | Tutta Roma è qui per te Folla ai funerali della ragazza travolta da un' auto | Mai più

Feedpress.me | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, gremita di amici e familiari, Roma ha dato l'ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la ventenne morta una settimana fa in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo: la sua auto è stata travolta da una Bmv che andava a forte velocità. Un applauso commosso ha accolto il feretro bianco, seguito dal grido della madre Teresa: «Amore mio, tutta Roma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l ultimo saluto a beatrice bellucci tutta roma 232 qui per te folla ai funerali della ragazza travolta da un auto mai pi249

© Feedpress.me - L'ultimo saluto a Beatrice Bellucci: "Tutta Roma è qui per te". Folla ai funerali della ragazza travolta da un'auto: "Mai più"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ultimo saluto beatrice bellucciL'ultimo saluto a Beatrice Bellucci: "Tutta Roma è qui per te". Folla ai funerali della ragazza travolta da un'auto: "Mai più" - Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, gremita di amici e familiari, Roma ha dato l'ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la ventenne morta una ... Si legge su gazzettadelsud.it

ultimo saluto beatrice bellucciIn centinaia per l'ultimo saluto a Beatrice, la 20enne travolta dall'auto a Roma - Dolore e rabbia sono stati i sentimenti che hanno riempito la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur dove si sono svolte i funerali (ANSA) ... ansa.it scrive

ultimo saluto beatrice bellucciFunerali di Beatrice Bellucci, la giovane morta nell'incidente sulla Colombo a Roma: oltre mille persone per l'ultimo saluto - Oltre mille le persone presenti ai funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell’incidente sulla Colombo, a Roma. tg.la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Saluto Beatrice Bellucci