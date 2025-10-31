L’ultimo Pasolini - Salò Kabarett di Alfredo Traversa al Teatro di Documenti

Cosa accadeva in Italia, e in particolare nella cittadina delle ceramiche, mentre Pasolini veniva processato e poi ucciso?In scena al Teatro di Documenti l’8 e 9 novembre “L’ultimo Pasolini - Salò Kabarett”, regia di Alfredo Traversa con Alfredo Traversa e Tiziana Risolo.Due attori sul palco, due. 🔗 Leggi su Romatoday.it