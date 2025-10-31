L’ultimo Pasolini - Salò Kabarett di Alfredo Traversa al Teatro di Documenti
Cosa accadeva in Italia, e in particolare nella cittadina delle ceramiche, mentre Pasolini veniva processato e poi ucciso?In scena al Teatro di Documenti l’8 e 9 novembre “L’ultimo Pasolini - Salò Kabarett”, regia di Alfredo Traversa con Alfredo Traversa e Tiziana Risolo.Due attori sul palco, due. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
[Info] 1975-2025: senza Pasolini Presso la sede del Circolo ReggioSud (Via Sbarre Inferiori, 84), giovedì 30 ottobre, alle ore 18.00 si terrà il ricordo dell’ultimo intellettuale italiano, Pier Paolo Pasolini, in occasione della ricorrenza dei 50 anni dalla sua tragica - facebook.com Vai su Facebook
L'Ultimo Pasolini al Teatro Di Documenti https://ift.tt/Gr6ModA - X Vai su X