L’ultima versione di Salvini ha un tono istituzionale e non polemico

Dopo le dichiarazioni di guerra contro i giudici, il governo ieri ha saggiamente anche se forse non del tutto spontaneamente deciso di cambiare tono nella sua polemica con la Corte dei Conti (il Quirinale dev’essersi fatto sentire). Ma non so se questo basti a spiegare l’effetto che faceva ieri ascoltare Matteo Salvini dichiarare ai giornalisti davanti a Palazzo Chigi: «Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei Conti, a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto, perché abbiamo rispettato tutte le normative». Se anche voi, ascoltandolo, vi siete domandati cosa lo avesse trasformato di colpo in uno statista e gentiluomo dai modi così squisitamente istituzionali, questa è la mia ipotesi: il fatto che sul terreno dell’assalto populista alla magistratura Giorgia Meloni lo avesse ormai definitivamente surclassato, da Palazzo Chigi, con dichiarazioni degne di Viktor Orbán. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’ultima versione di Salvini ha un tono istituzionale e non polemico

Contenuti che potrebbero interessarti

Ultima frontiera del Jive in versione Metal in pista #rosachemical e #ericamartinelli #ballandoconlestelle @Ballando_Rai - X Vai su X

State giocando l’ultima versione di test di Arc Raiders? Cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook

Salvini ha rispettato i modi della diplomazia - O, meglio, è uno specchio della miseria mentale e politica in cui siamo precipitati. Scrive ilgiornale.it

Salvini contro chi ha scioperato: “Ci saranno conseguenze. Il rientro degli italiani della Flottilla? Sicuramente non pago io” - “Lo sciopero lo fai per chiedere più posti di lavoro, per chiedere più ospedali, per chiedere più soldi in busta paga, per chiedere più pensioni. Da ilfattoquotidiano.it

Salvini su voto Salis: qualcuno di nascosto ha mancato di parola - Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato il voto dell'europarlamento sull'immunità per Ilaria ... Riporta notizie.tiscali.it