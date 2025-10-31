L’ultima sparata della toga rossa Silvia Albano contro il governo Meloni | Non siamo più in una democrazia

“Non siamo più in una democrazia liberale”. A gettare veleno subito dopo l’approvazione in Parlamento della Riforma della giustizia è la giudice Silvia Albano nel corso dell’ultima puntata de “Il Cavallo e la Torre”, condotta da Marco Damilano sulla Rai. La famosa “terzietà” della magistratura va a farsi friggere. Ancora una volta il presidente di Magistratura Democratica entra a gamba tesa sulle decisioni del governo con un giudizio estremo. Il tema sono le critiche di Carlo Nordio e di Giorgia Meloni alla giustizia che in varie occasioni è intervenuta nelle scelte politiche del governo. Il conduttore pone in modo soft la domanda che dà l’assist a Silvia Albano per fare una lezioncina e attaccare il governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

