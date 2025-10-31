L’ultima di Roberto Saviano | La strage anti-narcos nelle favelas del Brasile rafforza i cartelli della droga

“Il Bope (le forze speciali di polizia), con altre polizie locali, ha commesso un massacro senza sapere nemmeno chi abbia davvero ucciso. Volevano smantellare il Comando Vermelho, la mafia che comanda Rio da quasi mezzo secolo. Il principio lo conosco: ‘Chiunque in quelle fogne è complice, se vuoi colpire i narcos devi colpire tutti’. Così ragionando, hanno sparato a chiunque avesse un’arma, a chiunque scappasse, a chiunque fosse vicino ai depositi di armi e di coca. Risultato? 130 morti (ma saranno molti di più), un centinaio di arrestati e una novantina di armi lunghe sequestrate .”. Nulla è come sembra, quando c’è Roberto Saviano di mezzo, neanche l’utilità di bonificare da mafiosi e spacciatori di droga interi quartieri nelle mani dei pusher, anche a costo di ammazzare chi ha cercato di reagire allo Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

