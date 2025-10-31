Lukaku torna ad allenarsi a Castel Volturno lavoro differenziato per il belga

Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno ad allenarsi dopo l’infortunio subito in amichevole nel ritiro estivo di Castel di Sangro. Il report dell’allenamento odierno: Meno uno a Napoli-Como. Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del match di domani alle 18:00 contro la formazione di Fabregas. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina effettuando una fase di attivazione e successivamente una parte tecnico-tattica. Romelu Lukaku è rientrato al Ssc Napoli Training Center e ha svolto lavoro differenziato.  L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

