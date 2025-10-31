Lukaku il Fenerbahce lo ha inserito nella lista dei possibili futuri attaccanti Tgrt Haber

Romelu Lukaku è un osservato speciale in Turchia; infatti, pare che il Fenerbahce lo stia sondando per capire le intenzioni del Napoli e, soprattutto, la condizione fisica del giocatore belga, che quest’anno non ha mai esordito per un infortunio al retto femorale. Intanto, oggi è tornato ad allenarsi. E’ stato uno dei protagonisti del quarto scudetto del Napoli, conquistato lo scorso maggio, segnando anche nell’ultimo match di campionato contro il Cagliari; quella vittoria ha appunto valso il titolo agli azzurri, superando l’Inter. Potrebbe tornare in campo a dicembre, quando il Napoli sarà impegnato in Supercoppa italiana, in semifinale contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku, il Fenerbahce lo ha inserito nella lista dei possibili futuri attaccanti (Tgrt Haber)

