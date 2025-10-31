Lukaku atteso a Napoli | domani sarà in tribuna per seguire Napoli-Como Cormezz

Ulteriori aggiornamenti sul recupero di Lukaku arrivano dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Recupero Lukaku, ecco a che punto siamo. “Lukaku sta per tornare, oggi è atteso a Napoli e domani è prevista la sua presenza in tribuna al Maradona per Napoli-Como. Ha iniziato a lavorare in campo senza pallone, il percorso per rivederlo in campo è ancora lungo, tortuoso e incerto, l’o biettivo è far parte dei convocati per la Supercoppa a Riyadh. Il Napoli affronterà il 18 dicembre il Milan in semifinale e poi, se dovesse passare il turno, la vincente di Inter-Bologna in finale. Per la trasferta in Arabia Saudita il Napoli spera di recuperare anche Meret, presente con le stampelle alla festa di Halloween con i suoi compagni di squadra”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku atteso a Napoli: domani sarà in tribuna per seguire Napoli-Como (Cormezz)

