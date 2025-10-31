Lukaku atteso a Napoli | domani sarà in tribuna per seguire Napoli-Como Cormezz

Ilnapolista.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ulteriori aggiornamenti sul recupero di Lukaku  arrivano dall’edizione odierna del  Corriere del Mezzogiorno. Recupero Lukaku, ecco a che punto siamo. “Lukaku sta per tornare, oggi è atteso a Napoli e domani è prevista la sua presenza in tribuna al Maradona per Napoli-Como. Ha iniziato a lavorare in campo senza pallone, il percorso per rivederlo in campo è ancora lungo, tortuoso e incerto, l’o biettivo è far parte dei convocati per la Supercoppa a Riyadh. Il Napoli affronterà  il 18 dicembre il Milan in semifinale e poi, se dovesse passare il turno, la vincente di Inter-Bologna in finale. Per la trasferta in Arabia Saudita il Napoli spera di recuperare anche Meret, presente con le stampelle alla festa di Halloween con i suoi compagni di squadra”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lukaku atteso a napoli domani sar224 in tribuna per seguire napoli como cormezz

© Ilnapolista.it - Lukaku atteso a Napoli: domani sarà in tribuna per seguire Napoli-Como (Cormezz)

Approfondisci con queste news

lukaku atteso napoli domaniLukaku atteso a Napoli: domani sarà in tribuna per seguire Napoli-Como (Cormezz) - Arrivano splendide notizie per quanto riguardo Romelu Lukaku, che dovrebbe essere in tribuna per Napoli- Scrive ilnapolista.it

lukaku atteso napoli domaniLukaku torna a Napoli, domani sarà al Maradona: il belga ha un obiettivo per il recupero (lo stesso di Meret) - Il Napoli di Antonio Conte è pronto a riabbracciare Romelu Lukaku: non ancora per vederlo in campo, sia chiaro, ma proseguire nel processo di recupero dopo il grave infortunio ... Secondo msn.com

lukaku atteso napoli domaniNapoli, Lukaku morde il freno e Conte conta i giorni: la tabella del rientro di Big Rom - Dopo tanti infortuni una buona notizia per Conte: Lukaku sta per tornare in città, sabato sarà al Maradona a sostenere il Napoli. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Lukaku Atteso Napoli Domani