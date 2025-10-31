Lukaku al Maradona da spettatore | Hojlund guida l’attacco

Romelu Lukaku torna al Maradona, ma questa volta solo per fare da spettatore. Il centravanti belga, fermo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku al Maradona da spettatore: Hojlund guida l’attacco

Leggi anche questi approfondimenti

Romelu Lukaku sta per tornare: il Napoli dovrà attenderlo ancora un po’, ma la tabella per il rientro di Big Rom è ormai fissata. Domani il centravanti sarà in città, poi sabato andrà a tifare per i compagni e per Conte al Maradona. Fissate anche le date del prim - facebook.com Vai su Facebook

"Lukaku" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Lukaku al Maradona da spettatore: Hojlund guida l’attacco - Lukaku al Maradona da spettatore: Hojlund guida l’attacco Romelu Lukaku torna al Maradona, ma questa volta solo per fare da spettatore. Lo riporta forzazzurri.net

Riecco Lukaku: domani al Maradona per sostenere i compagni - Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega che contro il como Lukaku sarà presente in ... Si legge su tuttonapoli.net

IL MATTINO - Napoli, Conte con il rientro di Lukaku potrebbe valutare un attacco a due con Hojlund - La coppia composta da Lukaku e Hojlund intriga l'allenatore del Napoli e difficilmente Conte sceglierà di lasciare uno dei due in panchina se e ... napolimagazine.com scrive