Luis Henrique e Diouf attendono il proprio momento! I due giocatori nerazzurri non hanno ancora convinto

Non tutte le operazioni di mercato dell'estate nerazzurra hanno ancora dato i frutti sperati. Come spiega Il Corriere dello Sport, Luis Henrique e Andy Diouf, costati complessivamente circa 50 milioni di euro, faticano a inserirsi nei meccanismi di Cristian Chivu. L'esterno brasiliano, arrivato dal Marsiglia, non è riuscito a convincere il tecnico, che lo considera ancora "non pronto" per il livello richiesto. Nel match contro la Fiorentina, quando sembrava il momento giusto per concedergli minuti, Chivu ha preferito spostare Carlos Augusto sulla destra pur di non rischiarlo.

