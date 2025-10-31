Luigi Zeno porta in tavola solidarietà e gusto con il Pastificio Rosiello contro il bullismo
Tempo di lettura: 3 minuti Dal cuore del Sannio al cuore delle scuole italiane, il Pastificio Rosiello, tra i più importanti d’Italia per storia e qualità, si schiera al fianco del giovane attore Luigi Zeno nel progetto nazionale “Pausa Caffè contro il bullismo”, promosso dall’Associazione Dagal Creations APS, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una tappa speciale: Ottaviano. Il Pastificio Rosiello sarà protagonista alla tappa del 7 novembre presso l’ISIS Luigi De Medici di Ottaviano, sostenendo l’iniziativa con la propria presenza e con il proprio prodotto, simbolo di convivialità, tradizione e impegno civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Successo per “Pausa Caffè contro il bullismo”: l’Associazione Dagal Creations APS firma due giornate di ascolto e trasformazione.Protagonisti Luigi Zeno, Claudio Belardo e Umberto Santacroce il 23 e 24 ottobre a Vico Equense ed Ercolano. Due giornate int - facebook.com Vai su Facebook
Al napoletano Luigi Zeno il premio “Miglior Attore Giovane 2025” - Il prossimo 19 settembre 2025, presso il Senato della Repubblica, sarà presentato alla stampa Luigi Zeno, giovane attore napoletano insignito del premio “Miglior Attore Giovane 2025” nell’ambito del ... Come scrive ilmattino.it
Luigi Zeno al Senato con La Linea Sottile, corto sul bullismo - Il giovane attore campano Luigi Zeno, 18 anni, ha presentato al Senato il cortometraggio La Linea Sottile, un'opera che affronta il tema del bullismo con sguardo crudo e autentico. Riporta ansa.it
Luigi Zeno premiato come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival - Con uno sguardo emozionato, Luigi Zeno, giovane attore napoletano classe 2007, ha ritirato il Premio come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival, uno dei riconoscimenti più attesi e ... Segnala rainews.it