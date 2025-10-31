Tempo di lettura: 3 minuti Dal cuore del Sannio al cuore delle scuole italiane, il Pastificio Rosiello, tra i più importanti d’Italia per storia e qualità, si schiera al fianco del giovane attore Luigi Zeno nel progetto nazionale “Pausa Caffè contro il bullismo”, promosso dall’Associazione Dagal Creations APS, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una tappa speciale: Ottaviano. Il Pastificio Rosiello sarà protagonista alla tappa del 7 novembre presso l’ISIS Luigi De Medici di Ottaviano, sostenendo l’iniziativa con la propria presenza e con il proprio prodotto, simbolo di convivialità, tradizione e impegno civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Luigi Zeno porta in tavola solidarietà e gusto con il Pastificio Rosiello contro il bullismo