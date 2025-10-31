Lui la minacciava e la picchiava | pena ridotta a 17 anni per Valentina Boscaro dopo l’omicidio del fidanzato

Condanna ridotta a 17 anni dalla Cassazione per la 34enne Valentina Boscaro, che nella notte tra il 25 e 26 settembre 2022 uccise il fidanzato Mattia Caruso ad Abano Terme ( Padova ). Per la donna si tratta della pena definitiva, dopo essere stata condannata a 24 anni di carcere in primo grado, poi ridotti a 20 anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati. I giudici le hanno riconosciuto un’attenuante decisiva: il comportamento di Mattia Caruso, morto dopo una lite con la giovane che lo colpì al petto con una coltellata. Sono state tenute in considerazione le minacce e le botte ricevute dalla donna in più occasioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

