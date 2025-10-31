Lugano giovane ferito con un coltello | arrestati due uomini di 29 e 30 anni

E' stato un episodio di violenza particolarmente grave quello avvenuto nella mattinata del 24 ottobre 2025 in un appartamento del Luganese. Un 24enne cittadino svizzero si è presentato poco dopo le 12 in una struttura sanitaria della regione con ferite da arma da taglio a una gamba. Le lesioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

