Lucrezia Borgia fra intrighi e maternità | il Maggio riporta alla luce l’opera autentica VIDEO

La scena che gira, una donna che cerca di ricongiungersi a suo figlio e, attraverso di lui, di ritrovare la maternità che non ha potuto vivere: "Lucrezia Borgia" torna al Maggio in una produzione che punta a restituire all'opera di Donizetti – e al testo di Victor Hugo – il suo significato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it