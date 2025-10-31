Lucrezia Borgia fra intrighi e maternità | il Maggio riporta alla luce l’opera autentica VIDEO
La scena che gira, una donna che cerca di ricongiungersi a suo figlio e, attraverso di lui, di ritrovare la maternità che non ha potuto vivere: "Lucrezia Borgia" torna al Maggio in una produzione che punta a restituire all'opera di Donizetti – e al testo di Victor Hugo – il suo significato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
atro del Maggio Musicale Fiorentino va in scena a partire dal 9 novembre l'opera "Lucrezia Borgia", di Gaetano Donizetti, un capolavoro del belcanto che manca da anni nella nostra città. L'opera con il libretto di Felice Romani si basa sul dramma teatrale "Luc
Al Maggio la Lucrezia Borgia inedita che vive nel '900 - Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino una ' Lucrezia Borgia inedita, distante dalla rappresentazione classica di donna spietata, con al centro invece il suo rapporto con la maternità.
Al Maggio Musicale Fiorentino torna la Lucrezia Borgia di Donizetti in una inedita versione - L'opera torna in scena dopo quasi mezzo secolo: a vestire i panni della protagonista ci sarà Jessica Pratt.
Subiaco, i misteri di Lucrezia Borgia: una mostra sulla donna più affascinante del Rinascimento - Lucrezia Borgia sbarca a Subiaco (Roma) per una mostra della misteriosa dama del Rinascimento.