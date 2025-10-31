Luciano Spalletti il filosofo del pallone | le sue frasi più iconiche da Empoli alle luci della Juventus

Stilejuventus.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inizio era solo Luciano, l’allenatore concreto e diretto dell’Empoli, il tecnico che badava al campo e poco ai riflettori. Poi, nel corso degli anni, è diventato Spalletti, il filosofo del pallone, l’uomo capace di trasformare una conferenza stampa in un piccolo manifesto esistenziale. In trent’anni di carriera, dall’Arno a Torino passando per Roma e Napoli, ha seminato frasi, parabole e battute che raccontano la sua idea di calcio e di vita: sempre in equilibrio tra ironia e profondità. Il tacco, la punta e la verità del campo. È l’agosto del 2009, Spalletti vive le ultime settimane alla Roma prima delle dimissioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

luciano spalletti il filosofo del pallone le sue frasi pi249 iconiche da empoli alle luci della juventus

© Stilejuventus.com - Luciano Spalletti, il filosofo del pallone: le sue frasi più iconiche, da Empoli alle luci della Juventus

