Lucchese - Turno di sosta per i rossoneri Il pit-stop aiuta Pirozzi a recuperarne tre

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La promozione in serie "D" sembra essere, come largamente previsto alla vigilia, un discorso a tre, dopo i risultati del turno infrasettimanale di martedì e mercoledì. Perché, al rotondo successo della Lucchese sulla Sestese, ha fatto seguito la risposta della Zenith, "corsaro" a Fucecchio e del Viareggio che, sia pure a fatica, è passato a Montespertoli. Sono loro le prime tre della classifica – anche se va tenuto conto del fatto che le "zebre" di Vangioni hanno già riposato, mentre lo Zentih non ha ancora osservato il proprio turno e la Lucchese lo farà domenica – che se la giocheranno fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

lucchese turno di sosta per i rossoneri il pit stop aiuta pirozzi a recuperarne tre

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Turno di sosta per i rossoneri. Il pit-stop aiuta Pirozzi a recuperarne tre

Contenuti che potrebbero interessarti

lucchese turno sosta rossoneriLucchese - Turno di sosta per i rossoneri. Il pit-stop aiuta Pirozzi a recuperarne tre - Palma, Mauro e Venanzi approfitteranno della domenica senza gara per essere pronti il 9 novembre a Massa nel derby. Come scrive sport.quotidiano.net

lucchese turno sosta rossoneriLucchese - The Rossoneri are on a break. The pit stop helps Pirozzi recover three minutes. - Palma, Mauro, and Venanzi will take advantage of Sunday's non- Come scrive sport.quotidiano.net

lucchese turno sosta rossoneriUna super Lucchese trionfa nel turno infrasettimanale: è 3-0 contro la Sestese - I rossoneri nell'anticipo della nona giornata conquistano tre punti al Porta Elisa grazie alla doppietta di Caggianese ed al primo gol stagionale di Piazze ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lucchese Turno Sosta Rossoneri