Lucchese - Turno di sosta per i rossoneri Il pit-stop aiuta Pirozzi a recuperarne tre
La promozione in serie "D" sembra essere, come largamente previsto alla vigilia, un discorso a tre, dopo i risultati del turno infrasettimanale di martedì e mercoledì. Perché, al rotondo successo della Lucchese sulla Sestese, ha fatto seguito la risposta della Zenith, "corsaro" a Fucecchio e del Viareggio che, sia pure a fatica, è passato a Montespertoli. Sono loro le prime tre della classifica – anche se va tenuto conto del fatto che le "zebre" di Vangioni hanno già riposato, mentre lo Zentih non ha ancora osservato il proprio turno e la Lucchese lo farà domenica – che se la giocheranno fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Lucchese - Turno di sosta per i rossoneri. Il pit-stop aiuta Pirozzi a recuperarne tre - Palma, Mauro e Venanzi approfitteranno della domenica senza gara per essere pronti il 9 novembre a Massa nel derby. Come scrive sport.quotidiano.net
