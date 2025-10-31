Luccca Comics & Games il racconto per immagini

Lucca, 31 ottobre 2025 – Costumi, personaggi, incontri con i fumettisti più noti al mondo e, ovviamente, cosplayer. Tutto questo è Lucca Comics & Games, la kermesse dedicata al gioco che fino al 2 novembre sarà protagonista con un programma straordinario. Clicca e guarda il video Tra i tanti appuntamenti da non perdere domani 1 novembre il corteo rivoluzionario, romantico e spettacolare, tra mantelli, spade e ideali, per omaggiare l’epopea di Lady Oscar e il legame eterno tra Italia e Francia. Il più grande raduno nazionale dedicato a Versailles no Bara prenderà vita con uno degli eventi cosplay più attesi dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

