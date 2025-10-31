Lucca cuore di eventi di rilevanza internazionale Video
Lucca, 30 ottobre 2025 – Lucca Comics & Games si conferma comel cuore pulsante della cultura pop e del fumetto, tra stand, cosplay e anteprime internazionali. Nel nostro salotto in piazza del Giglio, è passato a trovarci Emanuele Vietina, direttore del festival, per raccontare i momenti clou di questa intensa giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
