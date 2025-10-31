Lucca cuore di eventi di rilevanza internazionale Video

Lanazione.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 30 ottobre 2025 – Lucca Comics & Games si  conferma comel cuore pulsante della cultura pop e del fumetto, tra stand, cosplay e anteprime internazionali. Nel nostro salotto in piazza del Giglio, è passato a trovarci Emanuele Vietina, direttore del festival, per raccontare i momenti clou di questa intensa giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucca cuore di eventi di rilevanza internazionale video

© Lanazione.it - "Lucca, cuore di eventi di rilevanza internazionale" / Video

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lucca Comics and Games 2025: il programma degli eventi gaming, LEGO e Funko - La partecipazione di Hideo Kojima a Lucca Comics and Games 2025 è la perfetta cartina tornasole delle ambizioni che accompagnano la prossima edizione della kermesse italiana. everyeye.it scrive

Carnevale Viareggio e Lucca comics eventi più seguiti in Toscana - Dopo un 2023 in cui la top 5 degli eventi toscani con più partecipanti è stata dominata dal Lucca Comics, con quattro giornate in ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Cuore Eventi Rilevanza