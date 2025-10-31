Lucca Comics & Games terzo giorno | è il grande momento di Stranger Things

Lucca, 31 ottobre 2025 – Terzo giorno di Lucca Comics & Games, ancora una giornata all’insegna dei grandi appuntamenti. Attesissimo quello delle 14 al Teatro del Giglio con i protagonisti della serie di Netflix, “Stranger “Things”. Poi lo showcase di Tetsuo Hara, il progetto di Caparezza tra musica e fumetto e, in serata, la proiezione del film “I Love Lucca Comics & Games”. Anche quest’anno Lucca Comics & Games vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Comics & Games, terzo giorno: è il grande momento di “Stranger Things”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Appena arrivato a Lucca Comics è proprio di fronte casa mia trovo questo simpaticissimo Vecna. E ora di corsa a presentare la conferenza stampa del grande Rick Riordan, il papà di Percy Jackson. Ps Comunque il mio telefono nuovo fa foto veramente potent - facebook.com Vai su Facebook

COMUNICATO STAMPA +++ Toscana. Pro Vita Famiglia: Pediatria e USL promuovono fumetto Lgbt per bambini a Lucca Comics +++ «E’ un fatto gravissimo e inaccettabile che la Pediatria dell’Ospedale “San Luca” di Lucca e il Consultorio della Piana di Luc - X Vai su X

MediaWorld è al Lucca Comics & Games 2025 con il suo iconico Gaming Village e tante attività coinvolgenti - MediaWorld è uno dei protagonisti del Lucca Comics & Games 2025 grazie alle tante attività proposte dal Gaming Village. msn.com scrive

Lucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Capitan Findus sbarca nel mondo del fumetto a Lucca Comics & Games - Premiato il giovane talento che ha reinterpretato l’icona attraverso il progetto 'le avventure del capitano a fumetti' ... adnkronos.com scrive