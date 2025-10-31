Lucca, 31 ottobre 2025 – A Lucca Comics & Games è’ il giorno di “Stranger Things”, dell’atteso annuncio ufficiale della quinta stagione della popolare serie su Netflix. In un’affollata conferenza stampa, condotta dal direttore del festival, Emanuele Vietina, si è svolto l’incontro con i creatori della serie, i gemelli Matt e Ross Duffer, e con alcuni componenti del cast: Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp. Alla domanda su quanto sia stato difficile affrontare la scrittura dell’ultima stagione, Ross Duffer risponde: “È stato un processo particolare. In realtà, sapevamo già da sei o sette anni come sarebbe finita la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games, che festa per “Stranger Things”. Il 27 novembre parte la quinta serie / Video