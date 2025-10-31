Lucca Comics & Games 2025 Stranger Things 5 la conferenza con i protagonisti

I registi e i personaggi storici di Stranger Things sono stati ospiti al Lucca Comics & Games 2025, il racconto della conferenza. L’evento clou dei Lucca Comics & Games si è tenuto oggi, venerdì 31 ottobre, al Teatro del Giglio, con la presentazione ufficiale della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie simbolo di un’epoca che ha cambiato per sempre il modo di raccontare l’adolescenza e la nostalgia. Sul palco i registi e fratelli Duffer e i personaggi storici. Oggi è stato pubblicato anche il trailer. I primi quattro episodi arriveranno su Netflix il 27 novembre, altri quattro il 26 dicembre e l’atteso ultimo episodio il 2 gennaio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

