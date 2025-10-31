Lucca Comics & Games 2025 Caparezza presenta l’album Orbit orbit | Volo nello spazio per fare pace con me stesso
Caparezza ha presentato il disco fumetto Orbit Orbit durante i Lucca Comics & Games 2025, il racconto della conferenza. C aparezza è tra i protagonisti del Lucca Comics & Games 2025, manifestazione in cui è ospite per presentare il nuovo disco fumetto Orbit Orbit ( BMG ), in uscita oggi venerdì 31 ottobre e per incontrare i fan con alcuni firmacopie. Un progetto che è figlio di un periodo personale complicato, con l’acufene che è entrato nella sua vita e lo costringe da quattro anni a servirsi di apparecchi acustici: « Non riuscivo a incanalare le mie energie creative in musica, l’ho fatto in un fumetto che va a braccetto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
RaiPlay. . Ariel si è salvato in corner, con il saluto finale L’offerta dedicata al Lucca Comics & Games 2025 è su RaiPlay! #LuccaCG25 Lucca Comics & Games - facebook.com Vai su Facebook
COMUNICATO STAMPA +++ Toscana. Pro Vita Famiglia: Pediatria e USL promuovono fumetto Lgbt per bambini a Lucca Comics +++ «E’ un fatto gravissimo e inaccettabile che la Pediatria dell’Ospedale “San Luca” di Lucca e il Consultorio della Piana di Luc - X Vai su X
MediaWorld è al Lucca Comics & Games 2025 con il suo iconico Gaming Village e tante attività coinvolgenti - MediaWorld è uno dei protagonisti del Lucca Comics & Games 2025 grazie alle tante attività proposte dal Gaming Village. Come scrive multiplayer.it
Lucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Lucca Comics & Games 2025, i grandi dei cartoon e dei fumetti si raccontano a Domanipress: da Iginio Straffi a Giorgio Vanni - Migliaia di visitatori colorano le strade con cosplay, fumetti, gadget e quell’atmosfera sospesa che solo il Lucca Comics & Ga ... Segnala domanipress.it