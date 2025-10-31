Caparezza ha presentato il disco fumetto Orbit Orbit durante i Lucca Comics & Games 2025, il racconto della conferenza. C aparezza è tra i protagonisti del Lucca Comics & Games 2025, manifestazione in cui è ospite per presentare il nuovo disco fumetto Orbit Orbit ( BMG ), in uscita oggi venerdì 31 ottobre e per incontrare i fan con alcuni firmacopie. Un progetto che è figlio di un periodo personale complicato, con l’acufene che è entrato nella sua vita e lo costringe da quattro anni a servirsi di apparecchi acustici: « Non riuscivo a incanalare le mie energie creative in musica, l’ho fatto in un fumetto che va a braccetto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Lucca Comics & Games 2025, Caparezza presenta l’album Orbit orbit: «Volo nello spazio per fare pace con me stesso»