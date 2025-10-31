Lucca Comics & Games 2025 1 novembre con IT | Welcome To Derry e molto altro
Il 1° novembre l’Area Movie del Lucca Comics & Games 2025 e il suo ricco programma, i biglietti sono già sold out. Il 1° novembre l’Area Movie del Lucca Comics & Games 2025 – a cura di QMI – prosegue il suo calendario con una giornata che attraversa mondi e fan community diverse: dall’animazione internazionale al cinema d’autore, passando per atmosfere da brividi. Le Notti Horror si preparano ad accogliere IT: Welcome To Derry, la nuova serie che espande il mondo dei blockbuster di Andy Muschietti e aggiorna il mito dell’iconico clown danzante, Pennywise. Il pubblico di Lucca, grazie a Sky e NOW, avrà la possibilità di vedere sul grande schermo il primo episodio dell’attesissima serie HBO e un’anteprima mondiale del secondo (ore 19. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
