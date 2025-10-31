Lucca Comics 2025 | Ken il Guerriero il mio eroe manga in lotta contro i bulli

Lucca, 31 ottobre 2025 – “A scuola ho visto episodi di bullismo, cose poco piacevoli, anche se non riguardavano me direttamente. E sicuramente è da lì che ho preso ispirazione, ad esempio, per personaggi come Zeed: nel manga volevo che questi personaggi soffrissero, come una rivincita verso i prepotenti che fanno soffrire gli altri. Nessuno può essere Kenshiro nella vita, ma nei manga sì”. Ci sono anche episodi di prepotenza e sopraffazione e la voglia di rivalsa dei più deboli alla base dell’universo di Ken il Guerriero. Tetsuo Hara, 64enne grande artista giapponese, creatore grafico di Ken il Guerriero (lo sceneggiatore è Buronson) è l’ospite d’onore dell’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, in corso fino a domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

