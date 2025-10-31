Lovati è… Garlasco choc sull’avvocato | parole gravissime E Milo Infante furioso

La puntata del 30 ottobre 2025 di Ore 14 Sera, condotta da Milo Infante in prima serata su Rai2, si è aperta con un lungo e teso approfondimento sul delitto di Garlasco, una delle vicende giudiziarie più complesse e discusse degli ultimi anni. Il nuovo capitolo riguarda Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, da ieri iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver corrotto l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con l’obiettivo di far archiviare l’inchiesta a carico del figlio nel 2017. Un’accusa pesante, che riapre vecchie ferite e rilancia ombre mai del tutto dissipate su uno dei casi simbolo della cronaca nera italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

