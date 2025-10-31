Louvre altri 5 arresti Nessuna traccia dei gioielli
Avanza l'indagine sul furto della collezione napoleonica dello scorso 19 ottobre al Louvre. Dei gioielli non c'è ancora traccia. Ma dopo l'arresto di due uomini sabato notte - il primo fermato all'aeroporto parigino Charles de Gaulle mentre stava per imbarcarsi su un volo per l'Algeria, l'altro ad Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) - mercoledì sono stati effettuati 5 nuovi arresti: «Contemporaneamente, in diverse zone della regione parigina, intorno alle 21», ha dichiarato ieri la procuratrice Laure Beccuau ad Rtl. Uno sarebbe direttamente coinvolto nel furto. «Lo avevamo nel mirino», ha spiegato Beccuau, gli altri quattro «potrebbero essere in grado di fornirci informazioni dettagliate». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
