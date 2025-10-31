Lotto e SuperEnalotto | estrazione e numeri di oggi 31 ottobre 2025

Milano, 31 ottobre 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 31 ottobre 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 71 milioni e 600mila euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20 per scoprire i numeri vincenti. L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Articolo in aggiornamento. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotto e SuperEnalotto: estrazione e numeri di oggi 31 ottobre 2025

