Lotta allo spaccio Due pusher in manette

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spacciatore di vecchio corso che doveva scontare 5 anni di reclusione, ma era latitante da anni. E un pusher con base in zona Saragozza, trovato con coca, hashish e 22mila euro in casa. La lotta allo spaccio, per i carabinieri della Compagnia Bologna Centro, non conosce tregua. Il primo a finire in manette, controllato in un servizio antispaccio dei carabinieri della stazione Navile con le Sio di Milano in Bolognina, è stato un senegalese di 49 anni, volto conosciuto dello spaccio locale, che si aggirava al parco del Fondo Comini assieme a un connazionale quarantenne (che è stato denunciato per rifiuto di fornire le generalità). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lotta allo spaccio due pusher in manette

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta allo spaccio. Due pusher in manette

Scopri altri approfondimenti

Lotta allo spaccio in zona Gad. Droga in tasca e in camera. Due pusher finiscono nella rete - Stavolta, però, i pusher finiti nella rete dei carabinieri sono stati due. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Lotta al traffico di droga, due pusher arrestati - Due pusher, di 29 e 18 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riporta canicattiweb.com

Augusta, effettuato un nuovo controllo sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio - Incessante la lotta alle sostanze stupefacenti all'interno dei territori siracusani, incarnata in operazioni di controllo sul territorio ... newsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lotta Spaccio Due Pusher