Lotta allo spaccio Due pusher in manette
Uno spacciatore di vecchio corso che doveva scontare 5 anni di reclusione, ma era latitante da anni. E un pusher con base in zona Saragozza, trovato con coca, hashish e 22mila euro in casa. La lotta allo spaccio, per i carabinieri della Compagnia Bologna Centro, non conosce tregua. Il primo a finire in manette, controllato in un servizio antispaccio dei carabinieri della stazione Navile con le Sio di Milano in Bolognina, è stato un senegalese di 49 anni, volto conosciuto dello spaccio locale, che si aggirava al parco del Fondo Comini assieme a un connazionale quarantenne (che è stato denunciato per rifiuto di fornire le generalità). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
