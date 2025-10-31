Lotta all’evasione fiscale Il Comune segnalerà i contribuenti sospetti

Giro di vite nel contrasto allevasione fiscale. Il Comune di Pavia, il comando provinciale della guardia di finanza e la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate hanno stipulato un accordo finalizzato a rendere operativa la partecipazione di palazzo Mezzabarba all’attività di accertamento. L’intesa sancisce la costituzione di tavoli tecnici tra le istituzioni che potranno eventualmente supportare il Comune nell’elaborazione di segnalazioni qualificate e quindi dai contenuti con indizi di evasione fiscale a carico di uno o più contribuenti potenzialmente non in regola con il fisco. Tali segnalazioni, dirette alle autorità fiscali, diventeranno la base per avviare attività di verifica o accertamento a cura della guardia di finanza o dell’Agenzia delle entrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

