RetiPiù entra nel ristretto gruppo delle sette realtà italiane che nel 2025 hanno ricevuto il riconoscimento “Gold Standard” delle Nazioni Unite, assegnato dalla Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), l’iniziativa di punta del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) dedicata al monitoraggio e alla riduzione delle emissioni di metano nel settore petrolifero e del gas. L’OGMP 2.0 è riconosciuto come lo standard globale per la Misurazione, il Reporting e la Verifica (MRV) delle emissioni di metano nel settore e opera nell’ambito dell’Osservatorio Internazionale delle Emissioni di Metano (IMEO) dell’UNEP. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Lotta alle emissioni di metano: RetiPiù tra le sette italiane a ricevere il “Gold Standard” dell’Onu