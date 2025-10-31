L’Ospedale di Malpensa Il grande polo sarà firmato da Zaha Hadid Architects

Firme prestigiose per il polo sanitario del futuro: lo studio londinese Zaha Hadid Architects, fondato dalla professionista scomparsa nel 2016 e guidato da Paolo Zilli, si è aggiudicato il concorso di progettazione internazionale per la realizzazione del Grande Ospedale di Malpensa che unirà in una sola struttura i nosocomi di Busto Arsizio e Gallarate. I termini per il bando si erano chiusi il 20 marzo con l’adesione di 23 studi. La Commissione esaminatrice ha scelto i cinque finalisti. Ora la nomina del vincitore, anche se la proclamazione si terrà solo dopo la verifica di tutti i requisiti. Prima di Natale l’evento di presentazione con la Regione, aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Ospedale di Malpensa. Il grande polo sarà firmato da Zaha Hadid Architects

