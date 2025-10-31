L'orsetta Alba torna in natura dopo aver perso la mamma | il video dei suoi primi passi in libertà
L’orsetta Alba, appartenente alla specie in pericolo dell’orso bruno cantabrico, è tornata libera nelle Asturie dopo un periodo di riabilitazione. Separata dalla madre da cucciola, è stata curata fino a diventare autonoma. In Italia, un destino simile attende l’orsetta Nina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
L'orsetta Alba è stata rilasciata in natura in Spagna, qualche giorno fa, dopo 6 mesi in un centro di recupero. È stata liberata su una montagna ricca di cibo e lontana da paesi, senza radiocollare ma con le marche auricolari. In Abruzzo, l'orsetta Nina verrà rilas - facebook.com Vai su Facebook
L’orsetta Alba torna in natura dopo aver perso la mamma: il video dei suoi primi passi in libertà - L'orsetta Alba è stata liberata in natura in un'area scarsamente popolata e con abbondanza nelle Asturie orientali, in Spagna. Segnala fanpage.it
Orsa F3 reimmessa in natura: la nonna del Trentino torna libera dopo essere stata investita - Dopo essere stata investita il 23 agosto a Borzago, l’orsa F3, 17 anni e mezzo, è stata curata al Centro Faunistico del Casteller. Si legge su fanpage.it