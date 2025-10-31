L' oroscopo di oggi - venerdì 31 ottobre

Ariete ?? (21 mar - 20 apr) Oggi hai molta energia e voglia di farcela, Caro Ariete, chiudi il mese di ottobre con nuove consapevolezze, sia affettive che inerenti la tua professione. Sul lavoro puoi avanzare verso obiettivi ambiziosi, ma evita la fretta: meglio scegliere con calma. L’amore richiede dolcezza: qualche parola detta troppo di getto può generare malintesi. Se stai da solo, potresti incontrare qualcuno che accende la curiosità: non forzare, lascia fluire. Serata tranquilla con amici o un momento tutto per te è l’ideale. Riconosci i tuoi limiti e non correre, così eviti la stanchezza e mantieni il sorriso, nonché un fascino guerriero di tutto rispetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - venerdì 31 ottobre

Contenuti che potrebbero interessarti

#oroscopo #oroscopodelgiorno - Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario oggi risultano più incisivi e determinati - facebook.com Vai su Facebook

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno. #oroscopo #11ottobre - X Vai su X

Oroscopo di oggi, venerdì 31 ottobre 2025 - Il vostro quadro astrale lascia presagire novità importanti, ma ricordatevi di essere sempre voi stessi e di non tradire mai chi siete e che cosa volete davvero. Segnala alfemminile.com

L’oroscopo di venerdì 31 ottobre 2025: Halloween con la Luna in Pesci - La Luna in Pesci porta sogni incontenibili ma anche caos mentale nell'oroscopo di venerdì 31 ottobre 2025, le previsioni di Halloween! Segnala fanpage.it

Oroscopo Vergine di oggi 31 ottobre - Consulta l'oroscopo Vergine a cura di Paolo Fox di oggi, 31 ottobre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... Si legge su corriere.it