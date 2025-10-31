Loro una coppia! Amici 2025 tra gli allievi scoppia l’amore | i primi fidanzatini della scuola fanno impazzire il pubblico di Maria

La nuova edizione di Amici è ormai entrata nel vivo e la scuola di Maria De Filippi comincia già a regalare le prime dinamiche che accendono l’interesse del pubblico. Settimana dopo settimana, i giovani allievi si mettono alla prova tra gare, sfide e prove sempre più difficili, con l’obiettivo di difendere la tanto ambita maglia. Intanto, mentre si avvicina la nuova puntata del pomeridiano di domenica su Canale 5, nella scuola si parla anche di altro: di emozioni, sguardi e, forse, di un sentimento che sta nascendo tra due dei protagonisti di questa venticinquesima edizione. Negli ultimi giorni, infatti, i fan più attenti hanno notato qualcosa di diverso tra due allievi del canto, Flavia e Gard. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

