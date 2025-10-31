L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CALENZANO sabato 15 novembre

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d'Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, tornano a grandissima richiesta, dopo i recenti successi, nell'area della Città Metropolitana di Firenze con il loro show itinerante all'insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell'originale Consorzio sabato 15 novembre a CALENZANO, in Piazza Vittorio Veneto e limitrofe, in un'attesa manifestazione con il patrocinio del Comune.

