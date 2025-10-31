Lorenzo Musetti ha chiesto una wild-card per giocare il torneo ATP 250 di Atene, in programma da domenica 2 a sabato 8 novembre sul cemento della capitale greca. Il tennista italiano si è trovato costretto a fare questa scelta a causa dell’eccellente cavalcata di cui il canadese Felix Auger-Aliassime si sta rendendo protagonista al Masters 1000 di Parigi. Il nordamericano ha raggiunto la semifinale e si è portato a 90 punti di distacco dal toscano nella Race, mettendo seriamente in difficoltà l’azzurro in ottica qualificazione alle ATP Finals. Se Auger-Aliassime dovesse sconfiggere il kazako Alexander Bublik o l’australiano Alex de Minaur, allora scavalcherebbe Musetti all’ottavo posto con un margine di 160 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti chiede una wild card: costretto a giocare per rincorrere le ATP Finals