Lorenzo Bosi morto il presidente della Rondinella

È morto Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco. L’annuncio è stato dato sul sito ufficiale del club di Firenze. “È con dolore e incredulità – si legge – che la Società Sportiva Rondinella Marzocco annuncia la prematura scomparsa del suo amato presidente Lorenzo Bosi, stroncato nella notte da un malore improvviso “. Il club: “Lorenzo Bosi punto di riferimento per decenni”. “Figura storica dello sport toscano, il presidente Bosi aveva 57 anni ed è stato per decenni un punto di riferimento per la Rondinella. Passione e dedizione lo hanno accompagnato in ogni momento della sua storia recente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lorenzo Bosi, morto il presidente della Rondinella

