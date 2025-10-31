Lorenzo Bonicelli torna sui social | Insieme a voi Grazie La foto dopo il brutto infortunio

Lorenzo Bonicelli ha postato una foto sul suo profilo Instagram, accompagnata da un semplice messaggio: “ Insieme a voi. Grazie “. Il ginnasta è tornato a pubblicare sui social dopo il grave incidente avvenuto in estate durante le Universiadi, ringraziando chi lo ha sostenuto e supportato in questi durissimi mesi (sono tra l’altro stati raccolti 174.000 euro su una piattaforma di crowfunding). La foto lo ritrae su una sedia a rotelle, con indosso una felpa e la tuta della Nazionale. Sul volto del giovane ginnasta, che lo scorso 23 luglio cadde durante l’esercizio agli anelli e fu sottoposto a un intervento d’urgenza in Germania, si vede un bel sorriso. 🔗 Leggi su Oasport.it

