Lorenzo Bonicelli le prime foto dopo l’incidente Il sorriso e le parole del ginnasta dall’ospedale

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sorriso e poche parole: « Insieme a voi ». Così  Lorenzo Bonicelli  è tornato a farsi vedere sui social, tre mesi dopo il terribile incidente agli anelli che lo aveva costretto a un lungo ricovero. Sul suo profilo Instagram sono comparse due foto, le prime dal giorno della caduta alle Universiadi di Essen, in Germania. Il ginnasta azzurro si trova ora all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di Unità spinale unipolare, dove sta continuando il percorso di riabilitazione. Le immagini, semplici ma piene di significato, hanno commosso i tifosi e il mondo dello sport: in meno di un’ora  oltre duemila messaggi  hanno riempito la sezione dei commenti, tra incoraggiamenti e parole di affetto. 🔗 Leggi su Open.online

