Lorenzo Barbagli è il nuovo direttore infrastrutture di Sogemi

È Lorenzo Barbagli il nuovo direttore infrastrutture di Sogemi, la società che gestisce i mercati all’ingrosso agroalimentari di Milano e i mercati comunali cittadini riuniti sotto il marchio Foody. Il fatto è stato annunciato dalla società attraverso un comunicato nella mattinata di venerdì 31. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

