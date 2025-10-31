Inter News 24 Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Dopo 169 giorni di silenzio, Ademola Lookman è tornato a segnare. Il suo gol contro il Milan, un destro potente che ha battuto Maignan, ha rappresentato molto più di una semplice rete. È stato il simbolo di una liberazione, come ha raccontato Massimiliano Nebuloni di Sky Sport: un condensato di emozioni contrastanti, tra la gioia di ritrovare la fiducia e la rabbia accumulata in mesi difficili. L’ultima volta che Lookman aveva gonfiato la rete risaliva al 12 maggio 2025, contro la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, si ricuce il rapporto con l’Atalanta: apprezzato questo atteggiamento